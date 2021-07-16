Şişli'deki alışveriş merkezinde bir kişinin cep telefonunu gasp eden 2 kişi yakalandı: Kaçma anları kamerada
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Şişli'de girdikleri alışveriş merkezinde bir kişinin cep telefonunu gasp eden yabancı uyruklu 2 hırsız yakalandı. Gaspçıların alışveriş merkezine girme anları ile kaçma anları kameraya böyle yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Şişli'de bulunan alışveriş merkezine giren 3 hırsız, bir kişinin cep telefonunu gasp etti. Olaydan sonra kaçan hırsızlar, güvenlik kamerasına yakalandı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, hırsızların alışveriş merkezine girdikleri anlara ilişkin görüntülere de ulaştı. Libya uyruklu oldukları tespit edilen J.N.A. (22) ve N.A.B.Y. (19) isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, "gasp" suçundan adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.