Video Yaşam Şişli'deki AVM’de dehşet anları! Otomobille yürüyen merdivene daldı | Video
Şişli'deki AVM’de dehşet anları! Otomobille yürüyen merdivene daldı | Video

Şişli'deki AVM’de dehşet anları! Otomobille yürüyen merdivene daldı | Video

21.01.2024 | 08:49

Şişli’deki bir AVM’nin otoparkında kontrolden çıkan otomobil, cam kapıyı kırıp yürüyen merdivene daldı. Kazada 1 kadın ve 8 yaşındaki çocuğu yaralandı. Akıl almaz olay kameralara yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 17.00 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi'nde bulunan AVM'nin katlı otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otopark içerisinde aracı ile seyir halinde olan sürücü İ.G. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, cam kapıyı kırdıktan sonra yürüyen merdivenlere daldı. Otomobil, o esnada merdivenlerden aşağıya inen S.Ö. (46) isimli kadın ve oğlu K.Ö.'ye (8) çarptı. Kaza anı ise kameralara anbean yansıdı.
Olayın ardından ihbar üzerine alışveriş merkezine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrası kadını ve oğlunu ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. K.Ö.'nün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Öte yandan sürücü ise olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyete götürülen sürücünün, ifade işlemleri sonrası "taksirle yaralama" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şişli’deki AVM’de dehşet anları! Otomobille yürüyen merdivene daldı | Video 01:08
Şişli'deki AVM’de dehşet anları! Otomobille yürüyen merdivene daldı | Video 21.01.2024 | 08:49
Babasını öldürüp kaçtı, cinayeti telefonla ihbar etti: Babamı bıçakladım, ölmüş olabilir | Video 00:30
Babasını öldürüp kaçtı, cinayeti telefonla ihbar etti: "Babamı bıçakladım, ölmüş olabilir" | Video 21.01.2024 | 08:49
İzmir’de inişe hazırlanan uçağa lazer tuttular | Video 00:19
İzmir'de inişe hazırlanan uçağa lazer tuttular | Video 21.01.2024 | 08:49
Köpek girdiği kümesten tavuğu alıp böyle kaçtı 00:50
Köpek girdiği kümesten tavuğu alıp böyle kaçtı 20.01.2024 | 21:07
Kamyon kasasında 1 milyon 842 bin 500 tütün dolu makaron yakalandı | Video 00:16
Kamyon kasasında 1 milyon 842 bin 500 tütün dolu makaron yakalandı | Video 20.01.2024 | 16:37
Ataşehir’de kuyumcu soygunu kamerada; 6 saat içinde yakalandı | Video 01:00
Ataşehir'de kuyumcu soygunu kamerada; 6 saat içinde yakalandı | Video 20.01.2024 | 16:33
Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen genç kız toprağa verildi | Video 05:07
Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen genç kız toprağa verildi | Video 20.01.2024 | 14:47
İşten çıkarıldığına sinirlendi, marketin cips standını böyle devirdi | Video 01:57
İşten çıkarıldığına sinirlendi, marketin cips standını böyle devirdi | Video 20.01.2024 | 09:47
Elektrik trafosunda korkutan patlama! O anlar kamerada | Video 00:46
Elektrik trafosunda korkutan patlama! O anlar kamerada | Video 20.01.2024 | 09:33
Lastiği patlayan kamyon devrildi; şoför yaralandı | Video 01:06
Lastiği patlayan kamyon devrildi; şoför yaralandı | Video 20.01.2024 | 12:58
Muğla’da 22 yaşındaki Ayşegül’ün hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:35
Muğla'da 22 yaşındaki Ayşegül'ün hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 20.01.2024 | 14:29
Üsküdar’da 4 katlı otoparkta yangın | Video 02:38
Üsküdar'da 4 katlı otoparkta yangın | Video 20.01.2024 | 14:02
Bayrampaşa’da erkek arkadaşının uzun namlulu silahıyla vurulan Nazlı Elmas hayatını kaybetti | Video 03:00
Bayrampaşa’da erkek arkadaşının uzun namlulu silahıyla vurulan Nazlı Elmas hayatını kaybetti | Video 20.01.2024 | 13:59
Konya’da zemin katındaki dairede yangın paniği: 1’i ağır 4 yaralı | Video 01:25
Konya'da zemin katındaki dairede yangın paniği: 1'i ağır 4 yaralı | Video 20.01.2024 | 13:30
Kız kardeşini sokak ortasında dövdü! O anlar kameralara yansıdı | Video 00:43
Kız kardeşini sokak ortasında dövdü! O anlar kameralara yansıdı | Video 20.01.2024 | 12:58
Yolda uçan poşet kazaya neden oldu: 3 yaralı | Video 00:52
Yolda uçan poşet kazaya neden oldu: 3 yaralı | Video 20.01.2024 | 12:36
Niğde’de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Video 01:10
Niğde’de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Video 20.01.2024 | 12:22
Taklalar atarak karşı şeride geçen araç hurdaya döndü | Video 01:35
Taklalar atarak karşı şeride geçen araç hurdaya döndü | Video 20.01.2024 | 12:22
İstanbul’da taksiciden kadına şiddet dehşeti kamerada! 00:30
İstanbul'da taksiciden kadına şiddet dehşeti kamerada! 20.01.2024 | 12:11
Plakasını havluyla kapatıp trafikte canını hiçe saydı: 18 bin TL ceza yedi | Video 00:18
Plakasını havluyla kapatıp trafikte canını hiçe saydı: 18 bin TL ceza yedi | Video 20.01.2024 | 11:23

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA