Şişli’deki cinayet anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

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Şişli'de hareket halindeki otomobilin önünü keserek direksiyonda bulunan adamın öldürülmesi ve yanındaki kadının da kaçırıldığı o anların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin yanına yaklaşan diğer otomobil içerisinden çıkan şahıslar otomobildeki kadını zorla indirerek diğer araca bindirdiği sonrasında da otomobil sürücüsünü öldürdükleri görülüyor.
OLAYIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Seyir halindeki otomobilin önü kesilerek direksiyonda bulunan adamın öldürüldüğü ve yanındaki kadının kaçırıldığı anlara ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin yanına yaklaşan diğer otomobil içerisinden çıkan şahıslar otomobildeki kadını zorla indirerek diğer araca bindirdiği sonrasında da otomobil sürücüsünü öldürdükleri görülüyor.