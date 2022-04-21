Video Yaşam Şişli'deki değnekçi suçüstü yakalandı! O anlar kamerada | Video
Şişli'deki değnekçi suçüstü yakalandı! O anlar kamerada | Video

Şişli'deki değnekçi suçüstü yakalandı! O anlar kamerada | Video

21.04.2022 | 10:03

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ŞİŞLİ Rumeli Caddesi'nde değnekçilik yapan kişi, Sivil Trafik ekiplerine yakalandı. Park eden araçlardan otopark ücreti isteyen Yaşar Murat K., adli işlemler için Şişli Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Şişli Rumeli Caddesi'nde değnekçilik yapanlara yönelik yaptıkları denetimlerde araç sürücülerinin yanına gelerek para isteyen Yaşar Murat K.'yı gözaltına aldı. Sürücülerden para isteyen değnekçi cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

POLİS MERKEZİNE TESLİM EDİLDİ
Yaşar Murat K. 2918 Sayılı K.T.K'nın 79. (Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) maddesi gereğince adli işlemleri yapılmak üzere Şişli Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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