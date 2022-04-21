Şişli'deki değnekçi suçüstü yakalandı! O anlar kamerada | Video

ŞİŞLİ Rumeli Caddesi'nde değnekçilik yapan kişi, Sivil Trafik ekiplerine yakalandı. Park eden araçlardan otopark ücreti isteyen Yaşar Murat K., adli işlemler için Şişli Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Şişli Rumeli Caddesi'nde değnekçilik yapanlara yönelik yaptıkları denetimlerde araç sürücülerinin yanına gelerek para isteyen Yaşar Murat K.'yı gözaltına aldı. Sürücülerden para isteyen değnekçi cep telefonu kamerası ile kaydedildi.Yaşar Murat K. 2918 Sayılı K.T.K'nın 79. (Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) maddesi gereğince adli işlemleri yapılmak üzere Şişli Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.