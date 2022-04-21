Şişli'deki değnekçi suçüstü yakalandı! O anlar kamerada | Video

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ŞİŞLİ Rumeli Caddesi'nde değnekçilik yapan kişi, Sivil Trafik ekiplerine yakalandı. Park eden araçlardan otopark ücreti isteyen Yaşar Murat K., adli işlemler için Şişli Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.
POLİS MERKEZİNE TESLİM EDİLDİ
Yaşar Murat K. 2918 Sayılı K.T.K'nın 79. (Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) maddesi gereğince adli işlemleri yapılmak üzere Şişli Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.