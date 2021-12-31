Şişli'deki otel odasında öldürülen Tunuslu kadın ölüme böyle yürüdü! İşte son görüntüleri | Video
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Şişli'deki vahşi otel cinayetine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Öldürülen kadının son anları ve zanlının görüntüsü kameralarca saniye saniye kaydedildi.