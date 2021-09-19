Site bahçesine köpek girmesinden çıkan kavgada yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

Antalya’da site bahçesine giren köpek yüzünden çıkan tartışmanın ardından yaşanan olayların başlangıç noktasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde gencin, kendisini uyaran şahısla tartışması ve kavga anları yer aldı.

Antalya'da site bahçesine giren iki köpek yüzünden çıkan tartışmada iddiaya göre bir genç 4 kişinin saldırısına uğramış, gencin yüzme havuzuna sığınmasının ardından gerginlik burada devam etmişti. Hakaretlerin yer aldığı havuz önünde yaşanan gerginliği polis güçlükle dağıtmıştı. Yaşananların ardından her iki taraf birbirinden şikayetçi olmuş ve konu yargıya taşınmıştı. Havuz önünde yaşanan gerginlik ve arbede vatandaşların cep telefonu kamerasına yansımıştı.

BAŞLANGIÇ ANI KAMERADA

Öte yandan olayın başlangıç noktasıyla ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, gencin kendisini uyaran Ferit Yavuz'u tartakladığı ve ikili arasında yaşanan arbedeye, kızının da karıştığı görüldü. İkili arasında devam eden arbede esnasında yere düşen Ferit Yavuz'u gencin, tartaklamaya devam ettiği görülürken, ayırmaya gelen kızın da gencin kol hareketiyle yere düştüğü gözlemlendi.

"ÜZERİME TÜKÜRDÜ"

Genci uyardığını ve saldırısına uğradığını iddia eden bölgede işletme sahibi Ferit Yavuz(55), perşembe günü sabah saatlerinde yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gencin köpeğini gezdirdiği ve hayvanlarının girdiği yerin kendi sitelerinin olduğunu belirten Yavuz," Sitenin içinde bir şahıs ve köpeklerini gördüm. Şahsa çıkmasını söyledim. Burasının tapulu mülkümüzün olduğunu söyledim. Bana ileri geri konuşmaya başladı. Tamam çıkayım dedi, tartıştık. Bu kez binanın altında bulunan işletmemizin önündeki bahçeye köpeklerini girdi. Tekrar ikaz ettim. İkaz edince bana hakaret ve küfür etmeye başladı. Hatta üstüme doğru tükürdü" diye konuştu.

"ADAM ÇAĞIRMA GİBİ BİR DURUM YOK, TELEFON KAYITLARINA BAKILIR"

Yanında üniversite öğrencisi kızının da olduğunu anlatan Yavuz,"Kızımı korumaya çalışırken, yere düştüm. Bu kez şahıs üstüme çıktı ve darp etmeye başladı. Tepki gösteren kızımı da ittirdi. Karşıda köpek gezdirilecek park olduğunu da söyledik. Karşıda yer var. Sosyal medyada yazıldığı gibi, mahallede köpek gezdirene müdahale edilme gibi bir durum yok. Biz medeni insanlarız, hayvanseveriz. Çevreden gelenler bizi ayırdı. Ben olayı büyütmek istemedim. Aklıma bir şey gelmedi. Şahıs gitmiş durumu polise bildirmiş, bir tezgah kurmuş. Aynı binada ailecek oturduğun için kardeşlerim ve yeğenlerimde sesleri duymuş. 'Telefon açma, adam çağırma gibi bir durum' yok. Bunlar hep yalan beyan. Telefon kayıtlarım ortada. Ben ikinci olayın olduğu yere gitmedim. Ben üzerine tükürdüğü halde polisi aramadım. Keşke ben polisi arasaydım. Aramadığıma pişman olmasaydım" ifadelerine yer verdi.

"BİZ DE HAYVAN BESLİYORUZ"

30 senedir aynı yerde yaşadığını ve kimseyle bir sorunun olmadığının altını çizen Ferit Yavuz, " Ticaret hayatı da bizi bilir. Yeğenlerim de evde 3 köpek besliyor. Şov amaçlı yalan beyanlar veriyorlar. Söylediklerinin hepsi yalandı. Bizde onlardan şikayetçiyiz" dedi.

"BİZE HAKARET VE KÜFÜR EDİLDİ"

Gürültü üzerine yüzme havuzunun önüne gelen ve uğradığı hakaret ve küfürler sonrası olaya havuz bahçesinde karıştığını ifade eden Yüksel Yavuz, " Bu şahıs kardeşime tükürmüş, kızını yere savurmuş. Gürültüye aşağı indik. Ama bu yaşananlardan hiç haberimiz yok. Ben ve yeğenlerim aşağı indik, bu şahısta yüzme havuzundaydı. Yanında anne, babası ve kız kardeşi vardı. 'Ne oluyor burada' dedik anneme küfürler etmeye başladı şahsın kız kardeşi. Bunun üzerine orada itiş kakış oldu. Ondan sonra polisler geldi. Anlam veremediğimiz şekilde bize alkol testi yaptılar. Trafikte değiliz. Bize hakaret edildi, Eşkıya mısınız' diye. Bizde onlardan şikayetçi olduk. Bize yaptıkları hakaret, küfürlerden dolayı dava açtık, bize 'maganda'diyorlar. Bizi bu mahallede herkes biliyor, tanıyor" dedi.

"ADALET EN DOĞRU KARARI VERECEKTİR"

Bir insana yada hayvana saldıracak insanlar olmadıklarını ifade eden Yavuz, "Kültürlü ve bilinçli insanlarız. Bizimde hayvanlarımız var. Sabıkalı değiliz, işadamıyız. Kim olduğumuz belli GBT'miz açık. Adalet bizi serbest bıraktı. Elimizdeki yeni görüntüler var. Köpek dostuyum diyor ama görüntülerde kuzenimi ve kardeşimi darp ediyor. Gerçek budur, konu yargıda. Adalet en doğru kararı verecektir"dedi.