Video Yaşam Site içinde hız yapan aracın altında kalan 6 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi | Video

Site içinde hız yapan aracın altında kalan 6 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi | Video

Site içinde hız yapan aracın altında kalan 6 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi | Video
28.07.2021 | 11:18

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Diyarbakır’da bir site içerisinde arkadaşlarıyla oynayan 6 yaşındaki Alan Mithat Uyansız, site içerisinde hız yapan bir aracın altında kalarak can verdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, Kurban Bayramının 3'üncü günü Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 yaşındaki Alan Mithat Uyansız, site içerisinde arkadaşlarıyla bisiklet sürerken iddiaya göre çalışanını bırakmak için gelen ve hız yapan bir pikap sürücüsü tarafından ezildi. Komşuların görmesiyle yaralı çocuk farklı bir araçla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorların yaptığı tüm çabaya rağmen kurtarılamayan Uyansız, hayata gözlerini yumdu.

BAYRAMLARI ZEHİR OLDU, CANİ SERBEST BIRAKILDI
Daha önce de aynı aracın siteye yakın çevrede kaza yaptığını aktaran baba Yemlihan Uyansız, oğlunun katili site içerisinde sürat yapmasına rağmen 2 saat içerisinde serbest bırakıldığını savunarak yetkililere çağrıda bulundu. Baba Uyansız, "Alan Mithat 6 yaşına girdi, bayramın 3. günü ben arkadaşlarla görüşmek için dışarı çıktım. Çocuğum da yukarı çıkıyordu, bisikletini alıp aşağıda arkadaşlarıyla oynayacağını söyledi. Ben gittikten 1 saat sonra güvenlikten aradılar, arabanın Mirhat'a çarptığını ve hemen gelmem gerektiğini söylediler. Gelirken hastaneye kaldırdıklarını belirttiler, ben de hastaneye gittim. Hastanede doktor açıklama yapacak dediler, tavırlarından anlamıştım daha sonra kaybettik dediler. Güvenlik kamera kaydı izlemedim, dayanamadım. Şikayette bulunacağım, yüreğim yandı ortada bir cinayet var. Sitede yaşıyorum site ne demek güvenli alan demektir. Gelip sitede ev aldım çocuklarım rahat olsun güvenli olsun diye gelip sitenin içinde oğlumu öldürdüler, 2 saat sonra elini kolunu sallayarak serbest bıraktılar. Adalet bu mu yani serbest bırakmışlar böyle bir şey olabilir mi? Site içerisinde hız yapmak yasak olmasına rağmen bu şahıs 50 kilometre hız yapmış. Şikayetçi oldum, dava açıldı ve peşini bırakmayacağım" dedi.

ACI DETAY
2015 yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde ailesiyle Suriye'deki savaştan kaçıp daha iyi bir hayat umuduyla çıktıkları yolda bindikleri teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alan bebeğin ölümünden etkilenen baba Yemlihan Uyansız, o dönem yeni doğan oğluna Alan ismini vermiş.

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