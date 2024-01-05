Site otoparkına pusu kurdu, iş adamını vurdu | Video
Başakşehir’de bir iş adamı yaşadığı lüks sitenin otoparkında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olay sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:30
Önce kavga etti, sonra aracını polislerin üzerine sürdü | Video 05.01.2024 | 06:01
00:42
Site otoparkına pusu kurdu, iş adamını vurdu | Video 05.01.2024 | 06:01
01:29
Silahla vurdu, geri dönüp kurşun yağdırdı | Video 05.01.2024 | 06:01
02:33
Pendik'te doğal gaz borusu patladı, bina tahliye edildi | Video 05.01.2024 | 06:01
04:43
Usta sanatçı Ayla Algan hayatını kaybetti | Video 05.01.2024 | 06:00
01:52
Namaz sırasında kalp krizi geçiren imam secdede vefat etti 04.01.2024 | 22:59
03:10
Pakistan’da gecekondu mahallesinde yangın: 100’den fazla ev küle döndü 04.01.2024 | 21:15
00:25
Çorum’da freni arızalanan TIR'ın refüje çıkarak durabildiği kaza kamerada 04.01.2024 | 17:06
00:25
00:47
Antalya’da 'Devre mülk simsarları'na operasyon kamerada! 04.01.2024 | 16:59
05:16
Avukattan şiddet skandalı! Eşini ve ailesini böyle darp etti | Video 04.01.2024 | 14:55
00:37
Yol yerine kaldırımı kullanan servis minibüsü kamerada | Video 04.01.2024 | 14:55
03:14
02:14
10 bin liralık makine parçalarını geri dönüşüme attılar | Video 04.01.2024 | 14:23
01:57
01:34
Pusuda beklediği kişiye defalarca kez ateş etti | Video 04.01.2024 | 12:30
00:31
Kediyi asansörde sıkıştırıp ezdi | Video 04.01.2024 | 12:30
01:26
Yanlış perona giren yolcu havalimanını birbirine kattı | Video 04.01.2024 | 12:30
02:14
Ev sahibi ve kiracı kavga etti, 4 yaşındaki kız tüm yaşananlara şahit oldu 04.01.2024 | 11:57
01:55
Düz kontak hırsızlar yakayı ele verdi 04.01.2024 | 10:56