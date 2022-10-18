Video Yaşam Site sakini kadına mesaj atan güvenlik görevlisine koca dayağı kamerada | Video
Site sakini kadına mesaj atan güvenlik görevlisine koca dayağı kamerada | Video

Site sakini kadına mesaj atan güvenlik görevlisine koca dayağı kamerada | Video

18.10.2022 | 13:27

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Esenyurt’ta iddiaya göre bir sitenin güvenlik görevlisi, binada yaşayan evli bir kadına mesaj atarak rahatsızlık verdi. Gelen mesajları gören kadının eşi ise, çılgına dönüp güvenlik görevlisini darp ederken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre geçtiğimiz hafta bir sitede güvenlik görevlisi olarak işe başlayan şahıs, apartmanda yaşayan bir kadını mesaj atarak rahatsız etti. Yaşanan bu durumu kadının eşine söylemesi ile ortalık karıştı. Öfkeden çılgına dönen eş, danışma masasına gelerek güvenlik görevlisine saldırdı. Yumruk darbelerinin hedefi olan şahıs, olay sonrasında site yönetimi tarafından işten atıldığı öğrenildi. Yaşanan o anlar ise sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"GÜVENLİĞİN İŞİNE SON VERİLMİŞ "
Yaşanan o anları anlatan bir site görevlisi ise; "Güvenlik, dün akşam saatlerinde sitede oturan bir kadına mesaj atıyor. Kadın bu durumdan rahatsız oluyor ve kocasına söylüyor. Daha sonrasında ise kadının eşi güvenlik görevlisini darp ediyor. Zaten site yönetimi de adamın işine son vermiş" diye konuştu.

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