Sivas'da telefon dolandırıcılarının altınları bozdurma anı kamerada

Sivas'ın Divriği ilçesinde kendilerini jandarma ve polis olarak tanıttıkları M.Y.(60) isimli kadının para ve altınlarını alarak kaçan 3 şüpheli jandarmanın çalışmasıyla tutuklandı. Şüphelilerin dolandırdıkları altınları bozdurmaya çalıştığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Sivas'ın Divriği'nin Akmeşe köyünde yaşayan M.Y. isimli kadını telefonla arayan dolandırıcılık şüphelileri, adının bıçaklama olayına karıştığını ve evde arama yapacaklarını söyleyerek kandırdı. Şüpheliler girdikleri evden 5300 TL nakit para ile 28 bin lira değerinde ziynet eşyası alarak kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan M.Y.'nin ihbarı üzerine jandarma çalışma başlattı. Şüphelilerin gidebilecekleri bölgeler diğer illere bildirildi. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Sürgü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, zanlıların içinde bulunduğu 01 UE 409 plakalı aracı kontrol noktasında durduruldu. Araç içerisinde bulunan Y.K, M.Y. ile H.B'yi gözaltına alındı. Araçtaki aramada şüphelilerin dolandırıcılıkla ele geçirdiği 17 bin 365 lira, 4 cep telefonu, 1 gram metamfetamin, 5 gram kubar esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Sivas'ın Divriği ilçesine getirilen şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıklarını mahkemece tutuklandı.



ALTINLARIN BOZDURULMA ANI KAMERADA

Şüphelilerin, dolandırdıkları mağdurdan aldıkları altınların bir bölümünü aynı gün Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bozdurdukları tespit edildi. Şüphelilerin altınları kuyumcuda bozdurmaya çalıştığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.