Video Yaşam Sivas'ta, 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 yaralı | Video
Sivas'ta, 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 yaralı | Video

Sivas'ta, 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 yaralı | Video

24.01.2024 | 10:31

SİVAS'ta, 10 aracın karıştığı zincirleme kazada, 1 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Sivas-Erzincan kara yolu Sultan Şehir Bulvarı Sivasspor Tesisleri yakınlarında meydana geldi. Ahmet Turan Özer yönetimindeki otomobile arkadan gelen 3 araç çarptı. Olayı fark edip duramayan 6 araç da kazaya karıştı. Kazada, Ahmet Turan Özer yaralandı. Özer, Numune Hastanesi'nde tedaviye alınırken, araçlarda hasar oluştu.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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