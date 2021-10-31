Video Yaşam Sivas'ta akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü | Video
Sivas'ta akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü | Video

Sivas'ta akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü | Video

31.10.2021 | 08:43

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Sivas’ta bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın faciaya dönüşmeden söndürüldü.

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Edinilen bilgilere göre yangın kent merkezi Taşlıdere mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun kazan dairesinde meydana geldi. Kazan dairesinde çıkan yangın, bitişiğinde bulunan ağaçlık alana sıçradı. Yoğun dumanın fark edilmesi üzerine durum Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürdü. Faciadan dönülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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