Video Yaşam Sivas’ta alev alev yanan kamyondan son anda kurtuldu | Video
Sivas’ta alev alev yanan kamyondan son anda kurtuldu | Video

Sivas’ta alev alev yanan kamyondan son anda kurtuldu | Video

15.10.2021 | 20:50

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OTOMATİK OYNAT

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Erzincan’dan Sivas’a gelen hafriyat kamyonunda seyir halinde yangın çıktı. Kamyon şoförü son anda araçtan atlayarak son anda kurtuldu. Araç kullanılamaz hale geldi.

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