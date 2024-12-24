Sivas'ta apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi | Video
Sivas'ta 3 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Altuntabak Mahallesi 3'üncü Sokak'ta 3 katlı apartmanın bodrum katında, saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle apartmanda yaşayanlar mahsur kalırken, Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yangın merdiveni ile kalanları tahliye etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen 6 kişi ambulanslarla Sivas Numune Hastanesi'ne götürülürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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