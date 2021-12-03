Sivas’ta binanın 3'ncü katında çıkan yangın korkuttu | Video

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Sivas’ta öğle saatlerinde bir evde nedeni henüz belirlenemeyen çıkan yangında eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre yangın, öğle saatlerinde Sivas Danişment Gazi Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. İ.D.'ye ait evde çıkan yangında alevler kısa sürede diğer odalara sıçradı.
Evden duman geldiğini gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri apartmanda bulunan vatandaşları kurtararak söndürme çalışmalarına başladı.
Dumandan etkilenen hamile bir kadın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.