Video Yaşam Sivas'ta buzlanma zincirleme kazaya neden oldu | Video
Sivas'ta buzlanma zincirleme kazaya neden oldu | Video

Sivas'ta buzlanma zincirleme kazaya neden oldu | Video

12.11.2021 | 09:32

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Sivas’ta hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye düştü, oluşan buzlanma zincirleme kazaya neden oldu, beş araç bir birine girdi.

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Sivas'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü. Hava sıcaklığının düşmesi ile yollarda buzlanma oluştu. Buzlanmanın etkisi ile şehir merkezi toptancılar caddesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 5 araç birbirine girdi. Sürücüler ve yolcular kazayı yara almadan atlatırken araçlarda maddi hasar oluştu. Araç sürücüleri kazanın yoldaki aşarı buzlanmadan kaynaklandığını belirttiler.

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