Sivas'ta çatı katında çıkan yangın korkuttu | Video

Sivas’ta çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu, Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın Bahtiyarbostan Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın çatısında çıktı. Çatıdan çıkan yoğun dumanı görenler durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle apartman sakinleri kısa süreli bir panik yaşadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.