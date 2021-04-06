Video Yaşam Sivas'ta cip ile çarpışan otomobil adeta dağıldı! 5 yaralı

Sivas'ta cip ile çarpışan otomobil adeta dağıldı! 5 yaralı

Sivas'ta cip ile çarpışan otomobil adeta dağıldı! 5 yaralı
06.04.2021 | 10:50

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Sivas'ta cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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Kaza, sabah 08.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şehit Osman Yurt Caddesi üzerinde meydana geldi. Faruk Yıldız yönetimindeki 58 ACF 690 plakalı cip, Halfelik Caddesi istikametinden Yasin Yanık idaresindeki 58 TV 547 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücüler ile birlikte her iki araçta da bulunan Münire Yanık, Esma Yıldız ve Necla Yıldız yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralılardan otomobil içerisinde bulunan Münire Yanık'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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