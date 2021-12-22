Sivas'ta eksi 12 derecede şaşkınlık veren görüntü! Musluktan akarken donan su kamerada...
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Denizli’nin 1325 rakımda bulunan Çameli ilçesinde hava sıcaklığının-12 dereceye kadar düşmesi ile birlikte, akan muslukta 50 santimetre buz sarkıtı oluştu.
Kar yağışının yerini dondurucu soğuklara bıraktığı Çameli ilçe merkezinde termometreler gece en düşük hava sıcaklığını -12 derece olarak ölçtü. Yüksek kesim mahallelerde hava -15 derece olurken, Yaylacık Yamaç Pistinde ise -22 derece olduğu öğrenildi. Soğuk havanın hayatı olumsuz etkilediği ilçede, akan çeşmedeki sular dahi donmaya başladı.