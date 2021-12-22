Video Yaşam Sivas'ta eksi 12 derecede şaşkınlık veren görüntü! Musluktan akarken donan su kamerada...
Sivas'ta eksi 12 derecede şaşkınlık veren görüntü! Musluktan akarken donan su kamerada...

Sivas'ta eksi 12 derecede şaşkınlık veren görüntü! Musluktan akarken donan su kamerada...

22.12.2021 | 14:41

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Denizli’nin 1325 rakımda bulunan Çameli ilçesinde hava sıcaklığının-12 dereceye kadar düşmesi ile birlikte, akan muslukta 50 santimetre buz sarkıtı oluştu.

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Kar yağışının yerini dondurucu soğuklara bıraktığı Çameli ilçe merkezinde termometreler gece en düşük hava sıcaklığını -12 derece olarak ölçtü. Yüksek kesim mahallelerde hava -15 derece olurken, Yaylacık Yamaç Pistinde ise -22 derece olduğu öğrenildi. Soğuk havanın hayatı olumsuz etkilediği ilçede, akan çeşmedeki sular dahi donmaya başladı.

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