Sivas'ta gökyüzünü aydınlatan esrarengiz ışık kamerada

Sivas'ta akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Gökyüzünden önce göğe doğru yükselen ve daha sonra yere hareket eden esrarengiz ışığı gören Sivaslılar o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Sivaslı bir vatandaş gördüğüm şey Elon Musk'un starling uydularından birini taşıyan roket olabilir derken, bir başka görgü tanığı ise "Ne uçak kadar yavaş ne yıldız kayması kadar hızlıydı" dedi.