Video Yaşam Sivas'ta hafif ticari aracın altına giren kedi, 2 saatte kurtarıldı | Video

Sivas'ta hafif ticari aracın altına giren kedi, 2 saatte kurtarıldı | Video

Sivas'ta hafif ticari aracın altına giren kedi, 2 saatte kurtarıldı | Video
05.01.2021 | 17:26

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Sivas'ta hafif ticari aracın altına giren ve son anda fark edilen kedi itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

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Olay, 14.00 sıralarında Küçükminare Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Meydan Cami yakınlarında meydana geldi. Cadde üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 09 R 6958 plakalı hafif ticari aracın altına kedinin girdiğini gören vatandaşlar sürücüyü hareket etmemesi için uyardı. Bir süre kedinin kendiliğinden çıkması beklendi. Ancak kedi aracın altından çıkmayınca Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar kediyi aracın altında girdiği bölmeden çıkarabilmek için yoğun çaba gösterdi .Çekici çağırılarak aracın götürülmesinin planlandığı sırada aracın altına giren Seyit Ecer kediyi girdiği yerden çıkarttı. İtfaiye ekiplerinin aldığı kedi, çarşı merkezinden uzak bir yere bırakılmak üzere götürüldü.


Kediyi aracın altına girerek kurtaran Seyit Ecer, "Aracın altında bir yedek teker var, oraya girdi. Kurtarmamız yaklaşık 2 saat sürdü. Elimi uzatıp aldım" dedi.

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