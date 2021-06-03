Sivas’ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 9 ölü | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:49
7 yerinden bıçaklanan Dilek hemşire boşanma savaşı veriyor | Video 03.06.2021 | 12:15
00:13
Arapça hat sanatıyla süslenen yolcu uçağından hayran bırakan gösteri | Video 03.06.2021 | 12:15
00:14
Sivas’ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 9 ölü | Video 03.06.2021 | 11:34
01:11
İstanbul Esenyurt'ta 10 günde 5 eve giren hırsızlar kamerada 03.06.2021 | 10:38
01:50
Down sendromlu Enes’in Mehmetçik olma mutluluğu | Video 03.06.2021 | 11:22
02:01
Pendik’te yol verme kavgasında Superman yumruklu müdahale | Video 03.06.2021 | 11:10
00:22
Son Dakika: Sivas Gölova'da feci kaza: 9 ölü! Olay yerinde ilk görüntüler... 03.06.2021 | 10:59
01:54
04:00
SON DAKİKA: Sivas'ta feci kaza! 9 ölü! Olay yerinde görüntüler... 03.06.2021 | 10:44
02:03
Gaziantep'te baklavaların arasına gizlemiş uyuşturucu maddeler kamerada 03.06.2021 | 09:44
01:52
Çalıntı araçla kaza yaptı, olay yerinden böyle kaçtı | Video 03.06.2021 | 10:28
00:25
Klimalı otobüs durağına girip öten horoz şaşırttı | Video 03.06.2021 | 10:28
07:44
09:41
03:31
Ev sahibi, kirasını ödemeyen kiracısını böyle bıçakladı | Video 03.06.2021 | 09:42
02:17
Restoran çıkışında karısını döven adama meydan dayağı kamerada | Video 03.06.2021 | 09:59
00:39
06:36
Rize'de Haziran ayında kar yağışı sürprizi 03.06.2021 | 09:39
03:48
03:42
Direksiyon başında kalp krizi geçirip dükkana böyle daldı | Video 03.06.2021 | 09:26
Sivas’ın Gölova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas-Erzincan karayolu Sivas'ın Gölova ilçesi geçişinde meydana geldi. İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.