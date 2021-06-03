Video Yaşam Sivas’ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 9 ölü | Video

Sivas’ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 9 ölü | Video

Sivas’ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 9 ölü | Video
03.06.2021 | 11:34

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Sivas’ın Gölova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas-Erzincan karayolu Sivas'ın Gölova ilçesi geçişinde meydana geldi. İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

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