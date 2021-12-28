Video Yaşam Sivas’ta kaçak tütün uygulaması: 1 gözaltı | Video
Sivas’ta kaçak tütün uygulaması: 1 gözaltı | Video

Sivas’ta kaçak tütün uygulaması: 1 gözaltı | Video

28.12.2021 | 16:48

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Sivas’ta polis tarafından kaçak tütün satışına yönelik gerçekleştirilen çalışmada iki farklı adrese baskın düzenlendi, 1 kişi gözaltına alındı.

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Sivas'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, tütün ve tütün mamulü kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında il merkezindeki iki farklı adrese baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada ; 1 adet sigara sarma makinesi ve buna bağlı 1 adet kompresör, 4 kg tütün, 10 kg açık kıyılmış tütün, bin800 dal boş makaron, 3 bin 200 dal içi dolu makaron ele geçirildi. Konuya ilgili gözaltına alınan 1 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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