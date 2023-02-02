Video Yaşam Sivas'ta kaçakçılık operasyonu: Çok sayıda makaron ele geçirildi | Video
Sivas'ta kaçakçılık operasyonu: Çok sayıda makaron ele geçirildi | Video

Sivas'ta kaçakçılık operasyonu: Çok sayıda makaron ele geçirildi | Video

02.02.2023 | 16:07

Sivas’ta polis ekiplerince yapılan kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak makaron ele geçirildi.

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Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde il merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinde ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 26 bin 400 dal içi tütünle doldurulmuş makaron, 17 bin 400 dal bandrolsüz boş makaron ve 72 buçuk kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Suça karışan bir şahsa ise 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

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