Sivas'ta kar yağışı; 68 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı | Video

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SİVAS'ta, gece başlayıp sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle 68 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Kentte gece başlayan ve etkisini aralıklarla yoğun olarak sürdüren kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Tarihi kent meydanında güzel görüntüler oluşurken, sürücüler trafikte zorluk yaşadı. Araçlarının üzeri karla kaplanan sürücüler, ellerindeki fırçalarla karları temizledi. Sivas Belediyesi ekipleri ise kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle Hafik, İmranlı, Koyulhisar ve Zara ilçelerine bağlı 68 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı yolları açmak için çalışma başlattı.