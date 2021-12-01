Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:55
Sivas'ta kar yağışı başladı | Video 01.12.2021 | 11:00
00:55
İskenderun’da fırtına nedeniyle deniz taştı | Video 01.12.2021 | 10:51
01:33
Mersin'de tefeci operasyonu: 8 gözaltı | Video 01.12.2021 | 10:53
02:28
Esenler'de lodosun sokağa düşürdüğü halıları böyle çaldı | Video 01.12.2021 | 10:48
04:05
Tuzla'daki lüks sitede pompalı tüfek dehşeti kamerada | Video 01.12.2021 | 10:44
09:58
01:19
Iğdır’da sis etkili oldu | Video 01.12.2021 | 10:02
13:53
02:48
03:08
00:58
Komşusuna yardıma gitti, tabelayla birlikte metrelerce havaya uçtu | Video 01.12.2021 | 10:31
00:14
Lodosa karşı kanat çırpan martılar havada asılı kaldı | Video 01.12.2021 | 10:31
02:23
Restoranda yere düşen telefonu cebine koyup kaçtı | Video 01.12.2021 | 10:08
01:54
00:42
Büyükçekmece’de dev dalgalar aracı böyle yuttu | Video 01.12.2021 | 09:51
03:57
Kars’ta göçerlerin kar üzerinde zorlu yolculuğu | Video 01.12.2021 | 09:51
03:34
Van Gölü'nün üzerinden yürüdüler | Video 01.12.2021 | 09:51
02:07
01:53
Esenyurt'ta hırsız kaçtı, çalışan kovaladı! O anlar kamerada | Video 01.12.2021 | 09:36
01:25
Erzurum'da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 yaralı | Video 01.12.2021 | 09:25
SİVAS'ta sabah saatlerinde kar yağışı görüldü. Kent merkezinde hafif seyreden yağış yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
Sivas'ta sabah saatlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldüğü kentte vatandaşlar yeni güne karla uyandı. Kent merkezinde hafif seyreden yağış bir süre sonra etkisini yitirdi. Kar yağışı yüksek kesimlerde ise etkili oldu. Kent merkezi yakınındaki Kardeşler Tepesi'ndeki orman alanında kar yağışı ile birlikte güzel görüntüler oluştu.