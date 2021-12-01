Video Yaşam Sivas'ta kar yağışı başladı | Video
Sivas'ta kar yağışı başladı | Video

Sivas'ta kar yağışı başladı | Video

01.12.2021 | 11:00

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SİVAS'ta sabah saatlerinde kar yağışı görüldü. Kent merkezinde hafif seyreden yağış yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

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Sivas'ta sabah saatlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldüğü kentte vatandaşlar yeni güne karla uyandı. Kent merkezinde hafif seyreden yağış bir süre sonra etkisini yitirdi. Kar yağışı yüksek kesimlerde ise etkili oldu. Kent merkezi yakınındaki Kardeşler Tepesi'ndeki orman alanında kar yağışı ile birlikte güzel görüntüler oluştu.

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