Sivas'ta kontrolden çıkan hafif ticari takla attı: 4'ü çocuk 6 yaralı
Sivas'ta kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
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