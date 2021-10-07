Sivas'ta köpeğe çarpıp kaçan vicdansız sürücü kamerada

Sivas'ta sanayi sitesinde sokak arasında otomobiliyle seyreden bir sürücü, biri sahipli iki köpeğe çarptı. Çarpmanın ardından bir süre duran sürücü daha hızla olay yerinden uzaklaştı. Vicdansız sürücünün çarptığı her iki köpekte artık yürüyemiyor.