Video Yaşam Sivas’ta kuvvetli sağanak etkili oldu | Video
Sivas’ta kuvvetli sağanak etkili oldu | Video

Sivas’ta kuvvetli sağanak etkili oldu | Video

22.08.2022 | 18:49

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Sivas’ta akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış, uzun süredir yağmur yağmayan kente can suyu oldu.

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