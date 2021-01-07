Video Yaşam Sivas'ta marketten bisküvi alan köpek kamerada | Video

Sivas'ta marketten bisküvi alan köpek kamerada | Video

Sivas'ta marketten bisküvi alan köpek kamerada | Video
07.01.2021 | 17:03

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Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun marketinden bisküvi alıp kaçan köpek, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 3 gün önce Gemerek ilçesi Sivas-Kayseri karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyonun önünde bisküvi yiyen köpeği gören görevliler, marketin güvenlik kamerasını kontrol etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde köpeğin markette kimse yokken içeriye girerek, rafta bulunan bisküviyi alıp dışarı çıktığı görüldü.


Market görevlisi Nesim Efe, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını belirterek, "Beni arkadaş uyarınca farkına vardım. Köpek bisküviyi alıp dışarıya çıkmış. Kendisi açmış paketi ve oturup yiyordu. Götürebileceği kadarını alıp çıkmış. Acıktığı için almış" dedi.

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