Sivas’ta müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi | Video 11.05.2023 | 10:22 Sivas’ta tek katlı müstakil evin odunluğunda çıkan yangın evin çatısına sıçradı, ev kullanılmaz hale geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sivas'ta çayboyu mahallesi küme evlerde bulunan müstakil bir evin odunluğunda elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Mahalledekilerin ihbarı üzerine olay yerine; polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınırken, ev ise kullanılamaz hale geldi.