Video Yaşam Sivas'ta öksüz kalan yavru sincapların elle beslenme anı kamerada

Sivas'ta öksüz kalan yavru sincapların elle beslenme anı kamerada

Sivas'ta öksüz kalan yavru sincapların elle beslenme anı kamerada
19.06.2021 | 10:29

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Sivaslı gençler terk edilen yavru sincapları evlerinde süt ve meyvelerle besliyor.

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Sivas'ın Suşehri ilçesi Kale Mahallesinde bir sincap Demir ailesine ait evin odunluğunda yavruladı. Ancak nedendir bilinmez anne sincap doğumdan sonra bir daha yavruların yanına uğramadı. Yavruların terk edildiğini fark eden Yusuf ve Ayhan Demir kardeşler, öksüz kalan üç yavruyu sahiplendi. Bir süre yavruları sütle besleyen kardeşler, kemirme olgunluğuna alışmaları ile onları Yaz meyveleri ile beslemeye başladı. Yavrular evin maskotu oldu. Yavruları duyan ziyaretlerine geliyor. Göksal Soylu'da yavruları yeni yaşam alanlarında ziyaret edip cep telefonu ile görüntüledi. Üç yavru insanlara olan kayınlıkları ile de dikkat çekiyor. Demir kardeşler yavrular biraz daha büyüdüklerinde onları doğal yaşam alanlarına bırakacak.

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