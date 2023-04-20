Video Yaşam Sivas’ta otobüs kazası: 8 yaralı | Video
Sivas’ta otobüs kazası: 8 yaralı | Video

Sivas’ta otobüs kazası: 8 yaralı | Video

20.04.2023 | 08:34

Sivas’ta meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri-Malatya kara yolu, Sivas'ın Gürün ilçesi geçişi, Suçatı mevkiinde meydana geldi. Kazada Kayseri istikametine gitmekte olan yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. İlk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Yararılar ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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