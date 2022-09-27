Video Yaşam Sivas'ta otomobil demiryoluna uçtu: 3 yaralı | Video
Sivas'ta otomobil demiryoluna uçtu: 3 yaralı | Video

Sivas'ta otomobil demiryoluna uçtu: 3 yaralı | Video

27.09.2022 | 09:49

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OTOMATİK OYNAT

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Sivas’ta meydana gelen kazada otomobil yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki köprünün üzerinden demir yoluna uçtu, kazada 3 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Erzincan Karayolunda meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki köprünün üzerinden demir yoluna düştü. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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