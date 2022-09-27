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OTOMATİK OYNAT
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Sivas'ta otomobil demiryoluna uçtu: 3 yaralı | Video 27.09.2022 | 09:49
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Ümraniye'de yol verme kavgası kamerada | Video 27.09.2022 | 09:40
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Sarıyer'de korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı | Video 27.09.2022 | 08:36
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Ankara Çubuk'ta trafik kazası: 1 yaralı | Video 27.09.2022 | 08:36
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Bakırköy’de hastane önünde silahlı saldırı! 1 ölü, 2 yaralı | Video 27.09.2022 | 08:35
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Cinayet şüphelisi, 400 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı | Video 26.09.2022 | 16:31
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İstanbul'da Pitbull dehşeti! 82 yaşındaki kadına saldırdı | Video 26.09.2022 | 15:58
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Nemrut Dağı zirvesinde ilk yardım uygulaması eğitimi verildi | Video 26.09.2022 | 15:18
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Eski hükümlü infaz memurunu sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü | Video 26.09.2022 | 14:48
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Evini uyuşturucu imalathanesi çevirdi, görüntüler şoke etti | Video 26.09.2022 | 14:11
Sivas’ta meydana gelen kazada otomobil yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki köprünün üzerinden demir yoluna uçtu, kazada 3 kişi yaralandı.