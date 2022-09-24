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OTOMATİK OYNAT
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TEM’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 24.09.2022 | 14:31
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Virajı alamayan araç ağaçlık alana uçtu, sürücü kayıplara karıştı | Video 24.09.2022 | 12:54
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Sivas’ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı | Video 24.09.2022 | 14:22
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Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil böyle çarptı | Video 24.09.2022 | 11:55
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Lüks siteye giren kadınlar yarım milyonluk vurgun yaptı | Video 24.09.2022 | 10:45
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Motosikletli şahsın yaptıklarını görenler şoke oldu | Video 24.09.2022 | 10:45
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Diyarbakır merkezli 6 ilde “Veri Avı Operasyonu” | Video 24.09.2022 | 10:36
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İstanbul'da 80 bin adet sahte parfüm ele geçirildi | Video 24.09.2022 | 10:14
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İzmir polisinden kaçak akaryakıt operasyonu | Video 24.09.2022 | 09:34
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Şanlıurfa’da dronlu huzur uygulaması: 25 gözaltı | Video 24.09.2022 | 09:12
Sivas’ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.