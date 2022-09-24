Sivas’ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı | Video

Sivas’ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Gültepe Mahallesi Alparslan Türkeş bulvarı Galericiler sitesi kavşağında meydana geldi. G.D. idaresindeki hafif ticari araç ile H.G. yönetimindeki otomobil sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşakta çarpıştı. Kazada araç içerisinde bulunan B.D. ve H.D. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yaralılar ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.