Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
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Son dakika haberleri... Sivas'ın Zara ilçesinde iki araç çarpıştı 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Erzincan karayolu, Sivas'ın Zara ilçesi Şeyhmerzuban kavşağında meydana geldi. Sivas'tan Erzincan istikametine M.D. idaresindeki 35 LFV 25 plakalı otomobil ile Divriği yolundan Zara istikametine gitmekte olan H. D. yönetimindeki 58 ZB 320 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan M.D., K.D., A.D., M. D., H.D., ve İ. K. yaralandı. Kazada yaralanan 5 kişi Zara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan bir yaralı da ambulans helikopter ile Sivas Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.