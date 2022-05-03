Video Yaşam Sivas'ta otomobil üst geçit duvarına çarptı 1 ölü, 5 yaralı | Video
Sivas'ta otomobil üst geçit duvarına çarptı 1 ölü, 5 yaralı | Video

Sivas'ta otomobil üst geçit duvarına çarptı 1 ölü, 5 yaralı | Video

03.05.2022 | 12:46

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SİVAS'ta kontrolden çıkan otomobilin yoldan çıkarak TCDD üst geçit duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kaza, saat 09.30 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu üzeri 10'uncu kilometrede yaşandı. Sivas'tan Kayseri istikametine seyir halindeki Hüseyin Güller(49) yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak yolun sağ tarafındaki şeve düşükten sonra TCDD üst geçit duvarına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte Serkan Güller (27), Keziban Günal (48), Esra Çiçek (26), Elif Çiçek (5) ve Erva Çiçek (3) yaralandı. Araç içerisinde sıkışan sürücü Hüseyin Güller, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi(SCÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ve Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. SCÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Hüseyin Güller, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan 2'sinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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