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OTOMATİK OYNAT
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Sivas'ta otomobil üst geçit duvarına çarptı 1 ölü, 5 yaralı | Video 03.05.2022 | 12:46
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Masada kanlı infaz! Engin öldü, Gönül yaralı | Video 03.05.2022 | 13:36
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Camdan sarkarak sosyal medyada yayın yaparken fırına girdi | Video 03.05.2022 | 13:17
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Genç kızın taytını çalan sapık hırsıza cinsel tacizden suç duyurusu | Video 03.05.2022 | 13:16
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Beyoğlu’nda 97 düzensiz göçmen yakalandı | Video 03.05.2022 | 12:26
03:36
Yanan otomobil gecekonduya çarptı; evdekiler korku dolu anlar yaşadı | Video 03.05.2022 | 12:06
05:41
1 günde 104 bin kişi! Ayasofya Camii en yoğun gününü yaşadı | Video 03.05.2022 | 12:04
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Güngören'de trafikteki kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu | Video 03.05.2022 | 12:05
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Kış uykusundan uyanan ayılar kara yoluna indi | Video 03.05.2022 | 11:15
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Ters lalelerden mest eden görüntüler | Video 03.05.2022 | 11:01
02:35
Çocuk kavgasına aileler dahil oldu, ortalık savaş alanına döndü | Video 03.05.2022 | 11:12
04:17
Dağcılar, "ölüm yamacında" riskli kaya avında | Video 03.05.2022 | 10:39
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Avcılar’da hurdacı deposunda yangın! Patlama anı kamerada | Video 03.05.2022 | 10:37
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1956 model otomobiline gözü gibi bakıyor 03.05.2022 | 10:34
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İstanbul’da “Şevko” lakaplı uyuşturucu taciri operasyonla yakalandı | Video 03.05.2022 | 10:19
SİVAS'ta kontrolden çıkan otomobilin yoldan çıkarak TCDD üst geçit duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.