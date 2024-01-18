Sivas'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı | Video
Sivas'ta alt geçitte iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
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