Video Yaşam Sivas'ta şehir merkezine yılın ilk karı düştü: Üniversite öğrencileri kar sevincini halay çekerek yaşadı | Video
Sivas'ta şehir merkezine yılın ilk karı düştü: Üniversite öğrencileri kar sevincini halay çekerek yaşadı | Video

Sivas'ta şehir merkezine yılın ilk karı düştü: Üniversite öğrencileri kar sevincini halay çekerek yaşadı | Video

18.12.2021 | 00:51

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Sivas'ta şehir merkezine yılın ilk karı düştü: Üniversite öğrencileri kar sevincini halay çekerek yaşadı.

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