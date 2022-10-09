Sivas'taki kazada otomobil ikiye bölündü: 4 yaralı | Video

Sivas - Kayseri kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sivas-Kayseri karayolu, aşağı nevruz mevkiinde meydana gelen kazada Aşağı Nevruz köyünden çıkan otomobil, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ikiye bölündü. Meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan kazazede itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.