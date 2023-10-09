Siverek-Adıyaman kara yolunda feci kaza: 8 yaralı | Video 09.10.2023 | 08:51 Siverek-Adıyaman kara yolu Nissibi Köprüsü girişinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Siverek-Adıyaman kara yolu 30'uncu kilometresi, Nissibi Köprüsü girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Mustafa Y. idaresindeki otomobil ile Tezcan B. hakimiyetindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan Müzeyyen Y. (49), Semanur Y. (19), Mustafa Y. (54), Hiranur Y. (16), Tezcan B. (46), Şenol D. (28), Tekin P. (52) ve Mustafa A. (40) yaralandı.İhbar üzerine olay yerine Siverek ve Kahta'dan çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıların bir kısmı Kahta'daki hastaneye bir kısmı ise Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza nedeniyle Nissibi Köprüsü yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanırken, olay yerinden araçların çekilmesiyle birlikte ulaşım kontrollü olarak sağlandı.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.