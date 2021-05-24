Video Yaşam Siverek’te 4 kişinin öldüğü kavganın failleri Suriye’ye kaçmak isterken yakalandı | Video

Siverek’te 4 kişinin öldüğü kavganın failleri Suriye’ye kaçmak isterken yakalandı | Video

Siverek’te 4 kişinin öldüğü kavganın failleri Suriye’ye kaçmak isterken yakalandı | Video
24.05.2021 | 12:55

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde biri anne karnındaki bebek olmak üzere 4 kişinin öldüğü kavganın failleri, Suriye’ye kaçmak isterken yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, 22 Mayıs Cumartesi günü Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Taşlı Mahallesi'nde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, Ferman ve Mahmut Bozkoyun ile Ramazan Derin haya hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Kavgada darp edilen ve hastanede tedavi altına alınan 9 aylık hamile Emine D.'nin karnındaki bebeği de kurtarılamadı.

ZANLILAR SURİYE'YE KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI
Şanlıurfa Valiliği, kavganın zanlıları olduğu belirlenen 4 kişinin Suriye'ye kaçmaya çalışırken yakalandığını açıkladı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "22 Mayıs 2021 tarihinde 09.30 sıralarında İlimiz Siverek ilçesi Taşlı Mahallesi'nde akraba iki aile arasında meydana gelen silahlı kavga olayının A.D., M.D., B.D. ve H.D. adlı firari şahısları, Suruç ilçemizden Suriye ülkesine kaçacakları yönünde edinilen bilgiler üzerine, 24 Mayıs 2021 günü yapılan fiziki takibin ardından Hilvan - Diyarbakır karayolunda düzenlenen operasyon sonucu kaçmaya çalıştıkları aracın içerisinde bir adet kaleşnikof marka piyade tüfeği ile birlikte yakalanmışlardır" ifadeleri kullanıldı.

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