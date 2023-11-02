Siverek’te bir eve ateş açan 3 şüpheli yakalandı | Video 02.11.2023 | 13:43 Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde husumetli oldukları yakınlarının evine ateş eden 3 kişi emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgilere ve iddiaya göre, kız alıp verme meselesi nedeniyle husumet oluşan akrabalarının yaşadığı eve ateş eden 3 kişi mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, polis ekipleri tarafından silahlarıyla birlikte yakalanarak, gözaltına alındı.Polis, Mahalle'de geniş güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili inceleme başlattı.