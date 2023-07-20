Video Yaşam Siverek’te bir evin çatı katı alev alev yandı | Video
Siverek’te bir evin çatı katı alev alev yandı | Video

Siverek’te bir evin çatı katı alev alev yandı | Video

20.07.2023 | 15:56

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın, mahallede paniğe neden oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yangın ilçenin Haliliye Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre ev sahibi ismi öğrenilemeyen bir evin çatı katında henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı, yangın çatıda bulunan odunlara sıçrayarak, yangın büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangın alt kata ve çevredeki evlere sıçramadan söndürdü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Edirne’de okuldan hırsızlık kamerada! Tanınmamak için okul kantinindeki önlüğü giydiler | Video 04:39
Edirne'de okuldan hırsızlık kamerada! Tanınmamak için okul kantinindeki önlüğü giydiler | Video 20.07.2023 | 16:30
Kapısının önüne 10 gündür çöp koymayınca evine çilingirle girildi | Video 01:56
Kapısının önüne 10 gündür çöp koymayınca evine çilingirle girildi | Video 20.07.2023 | 16:29
Uyuşturucu taciri yolcu otobüsünde yakalandı | Video 00:38
Uyuşturucu taciri yolcu otobüsünde yakalandı | Video 20.07.2023 | 16:05
Trafikte şaşırtan anlar kamerada: Arızalanan otomobili geri geri çekti | Video 00:38
Trafikte şaşırtan anlar kamerada: Arızalanan otomobili geri geri çekti | Video 20.07.2023 | 16:06
Motosikletini çarşaflı kadınların üzerine sürdü: O anları internette paylaştı! | Video 00:13
Motosikletini çarşaflı kadınların üzerine sürdü: O anları internette paylaştı! | Video 20.07.2023 | 16:06
Siverek’te bir evin çatı katı alev alev yandı | Video 01:56
Siverek’te bir evin çatı katı alev alev yandı | Video 20.07.2023 | 15:56
Kuşadası’nda mobil trafo yangını korkuttu | Video 02:02
Kuşadası'nda mobil trafo yangını korkuttu | Video 20.07.2023 | 15:38
Küçükçekmece’de iki araç kafa kafaya çarpıştı | Video 01:15
Küçükçekmece’de iki araç kafa kafaya çarpıştı | Video 20.07.2023 | 15:29
Ev sahibi kiracısının evini bastı! Küfür ve tehditler savurdu... | Video 01:12
Ev sahibi kiracısının evini bastı! Küfür ve tehditler savurdu... | Video 20.07.2023 | 15:27
Kadir Şeker Türkiye’nin gündemine oturmuştu: Yeniden cezaevine dönmeyecek! | Video 04:41
Kadir Şeker Türkiye’nin gündemine oturmuştu: "Yeniden cezaevine dönmeyecek!" | Video 20.07.2023 | 14:29
Satışa hazır uyuşturucularla yakaladılar | Video 01:10
Satışa hazır uyuşturucularla yakaladılar | Video 20.07.2023 | 13:46
Bahçelievler’de film gibi soygun kamerada: Annesinin kıyafetleriyle kadın kılığına girip banka soydu | Video 03:29
Bahçelievler’de film gibi soygun kamerada: Annesinin kıyafetleriyle kadın kılığına girip banka soydu | Video 20.07.2023 | 13:47
Bağcılar’da uyuşturucu taciri operasyonla yakalandı | Video 01:23
Bağcılar’da uyuşturucu taciri operasyonla yakalandı | Video 20.07.2023 | 13:47
Kamyon, kör noktasına giren otomobile çarptı: 1 yaralı | Video 01:04
Kamyon, kör noktasına giren otomobile çarptı: 1 yaralı | Video 20.07.2023 | 13:47
Tuğla yüklü tır, otomobille çarpıştı: 2 ölü | Video 01:45
Tuğla yüklü tır, otomobille çarpıştı: 2 ölü | Video 20.07.2023 | 12:26
Samsun’da işçi servisi minibüsü kaza yaptı: 19 yaralı | Video 03:11
Samsun'da işçi servisi minibüsü kaza yaptı: 19 yaralı | Video 20.07.2023 | 12:26
Müşteri olduğu otomobili 710 bin liraya başkasına sattı, sahibine sahte dekont gönderdi | Video 00:44
Müşteri olduğu otomobili 710 bin liraya başkasına sattı, sahibine sahte dekont gönderdi | Video 20.07.2023 | 11:58
İneğin selfie merakı, sosyal medyada viral oldu | Video 01:44
İneğin selfie merakı, sosyal medyada viral oldu | Video 20.07.2023 | 11:53
İstanbul’da aranan 11 şüpheli yakalandı | Video 00:24
İstanbul’da aranan 11 şüpheli yakalandı | Video 20.07.2023 | 11:51
İstanbul’da “Firari” operasyonu… 11 gözaltı… | Video 00:24
İstanbul’da “Firari” operasyonu… 11 gözaltı… | Video 20.07.2023 | 11:22

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA