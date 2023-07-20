Siverek’te bir evin çatı katı alev alev yandı | Video 20.07.2023 | 15:56 Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın, mahallede paniğe neden oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın ilçenin Haliliye Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre ev sahibi ismi öğrenilemeyen bir evin çatı katında henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı, yangın çatıda bulunan odunlara sıçrayarak, yangın büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangın alt kata ve çevredeki evlere sıçramadan söndürdü.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.