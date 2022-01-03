Siverek’te bisiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı | Video

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşanan bisiklet hırsızlığı apartmanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı, bisikleti çalan hırsızın rahat tavırları gözlerden kaçmadı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Bahçelievler mahallesinde yaşanan hırsızlık olayında mahalledeki tüm binaları gezen bir kişi, bir binanın bodrum katında bulunan bisikleti çalarak kayıplara karıştı, bina sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine güvenlik kameralarının incelenmesiyle hırsızın bölgede 5 binaya girdiği tespit edildi. Diğer binalarda umduğunu bulamayan hırsız, güvenlik kamerası bulunan binanın giriş katındaki bisikleti alarak kayıplara karıştı.

Hırsızlığın ardından polis ekiplerine haber veren bina sakini ve bisiklet sahibi Ahmet Güney; "Dün akşam işten döndükten sonra binamız güvenli olduğu için bisikletimi binanın bodrum katına bıraktım, sabah erken saatlerde işe gitmek için evden çıktığımda bodrum kata bıraktığım bisikletimi yerinde bulamadım, güvenlik kameralarını kontrol ettiğimizde kimliği belirsiz bir kişi tarafından binadan çalındığı gördüm, çevre kameraları kontrol ettiğimizde birçok binadan hırsızlık yapmak için gelenin aynı şahsın olduğunu tespit ettik. Polis arayarak durumu bildirdik ekipler geldi, inceleme başlattı" dedi.

Polis ekipleri hırsızlık yapılan binada inceleme yaparak güvenlik kameralarından tespit edilen şüphelinin bulunmasına yönelik arama çalışması başlattı.

Hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma sürüyor.