Siverek’te feci kazada: 3’ü kardeş 4 çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde takla atan araçta bulunan dört çocuk hayatını kaybetti.

Dün akşam saatlerinde Siverek-Viranşehir karayolu Çatak Kırsal Mahallesi yakınlarında 17 yaşındaki Ümit Safi'nin kullandığı 63 B0561 plakalı aracın takla atması sonucu, 4 yaşında ki Muhammed Safi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile birlikte Abdüsselam Safi (14) ve Eyyüp Ensar Çetiz (9) kaldırıldıkları Siverek Devlet Hastanesinde ilk müdahaleleri ardından ağır yaralı olarak Şanlıurfa'ya sevk edildi.Ambulanslarla Şanlıurfa'da ki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiği öğrenildi. Çocukların ölüm haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi.Öte yandan kazada hayatını kaybeden 3 çocuk babasının Nizip ilçesi Tatlıcak cami imam hatibi olduğu ve akraba ziyaretine geldiği öğrenildi.