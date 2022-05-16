Video Yaşam Siverek’te motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video
Siverek’te motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video

Siverek’te motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video

16.05.2022 | 15:55

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde hırsızın 20 bin değerinde motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay ilçenin Esmerçayır Mahallesi, Salıpazarı caddesinde üzerinde meydana geldi.

İnşaat işçisi olduğu öğrenilen bir kişi sabah işe gitmek için apartmanın girişinde zincirle bağladığı motosikletinin yerinde bulunmadığını fark etmesi üzerine, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis, çevrede bulunan işyeri güvenlik kameralarını incelemesi sonucu, motosikletin bir kişi tarafından çalındığını tespit etti.

20 bin TL değerinde bulunan motosikletin çalınma anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde bir şahıs, çalacağı motosikletin bulunduğu bina girişine ve çevreyi gözledikten sonra bölgeden uzaklaşıyor. Bir müddet sonra tekrar olay yerine gelen hırsız, binanın içine giriyor. Binanın içerisinde bir müddet bekleyen ve burada elbiselerini değiştirdiği görülen hırsız, daha sonra çaldığı motosiklete binerek olay yerinden uzaklaşıyor.

Polis güvenlik kamerasından eşkâlini belirlediği hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

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