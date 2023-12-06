Siverek’te otomobil ile tır çarpıştı: 4’ü çocuk 9 yaralı | Video
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4’ü çocuk 9 kişi yaralandı.
Kazada otomobil sürücüsü İbrahim Yıldız ile birlikte otomobilde bulunan Rahime Çin (44), Mihrima Gül Tato (2), Saadet Yılmaz (60), Hümeyra Tato (10), Nurat Tato (37), Ecrin Nur Tato (4), Servet Turan (49) ve Muhammed Ali Turan (3) yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:59
Siverek’te otomobil ile tır çarpıştı: 4’ü çocuk 9 yaralı | Video 06.12.2023 | 09:00
01:01
İzmir’de 41 düzensiz göçmen yakalandı | Video 06.12.2023 | 08:57
27:54
00:30
DKMP’nin fotokapanlarına vaşak yakalandı 05.12.2023 | 18:37
02:27
Voleybol turnuvasında saha karıştı, iki grup birbirine girdi 05.12.2023 | 18:37
07:00
9 katlı Güneş Apartmanı saniyeler içerisinde yıkıldı 05.12.2023 | 17:42
01:48
Ağır hasarlı binanın 6’ncı katına çıkan genç polisi alarma geçirdi | Video 05.12.2023 | 16:48
00:26
Durduk yere kediye keserle saldırdı! O anlar kamerada | Video 05.12.2023 | 16:49
00:55
İzmir'de 16 ayrı kaçakçılık operasyonunda 24 şüpheliye işlem yapıldı | Video 05.12.2023 | 16:37
00:41
00:55
Yiyecek arayan tilkiyi köpek mamasıyla besledi | Video 05.12.2023 | 15:48
00:31
Çiğ köfteciye torpil atan çocukları alıkoyan şahıslara hapis | Video 05.12.2023 | 15:46
01:40
2 gaspçı, 1800 saatlik görüntü incelenerek yakalandı | Video 05.12.2023 | 15:46
01:32
Bilezik fiyatı sorduğu kuyumcuyu 1 gün sonra silahla soydu | Video 05.12.2023 | 15:46
01:18
01:17
Siirt'te zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı | Video 05.12.2023 | 15:05
00:49
Hatay’da hırsızlık ve cinsel istismar şüphelisi 3 kişi tutuklandı | Video 05.12.2023 | 15:05
03:13
Ormanlık alanda önce drona sonra jandarmaya yakalandı | Video 05.12.2023 | 14:43
00:16
Reyhanlı'da 10 bin kutu sahte ilaç serum ve merhem ele geçirildi | Video 05.12.2023 | 14:43
00:41
Balıkesir merkezli 4 ilde silah operasyonu: 17 gözaltı | Video 05.12.2023 | 14:16