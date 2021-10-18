Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:42
Karayolunda TIR dorsesi alev aldı 18.10.2021 | 13:49
02:23
Siverek’te silah kaçakçılarına operasyon 18.10.2021 | 13:39
00:13
112 ambulansıyla TikTok çektiler 18.10.2021 | 13:36
05:20
Başakşehir’de korkutan yangın 18.10.2021 | 12:28
01:40
Bandırma'da feci kaza: Araçlar hurdaya döndü, 2 kişi can verdi 18.10.2021 | 12:28
02:20
Balkonda mahsur kaldı... 45 dakika sonra kurtarıldı | Video 18.10.2021 | 12:12
02:16
Küba'da su hortumu! | Video 18.10.2021 | 12:10
07:42
00:59
Kara yolunda ilginç görüntü... Bir eliyle direksiyon, diğeriyle yük tuttu! 18.10.2021 | 11:54
01:40
Adıyaman'da ormanlık alanda ceset bulundu 18.10.2021 | 11:40
02:29
İstanbul'da sahte para operasyonu: 2 şüpheli yakalandı 18.10.2021 | 11:34
03:56
İstanbul Bağcılar'da hırsızın güvenlik kamerasını çalma anı kamerada 18.10.2021 | 11:26
01:34
İstanbul Avcılar'da yine balkon çöktü; bina mühürlendi 18.10.2021 | 11:26
02:30
Elinde şırıngayla ayakta durmakta zorlandı, polis tarafından uzaklaştırıldı 18.10.2021 | 11:20
02:21
Beyoğlu'nda fenalaşan hastayı itfaiye ekipleri kurtardı 18.10.2021 | 10:55
01:33
Çifte operasyonla ele geçirildi! Milyonlarca lira... 18.10.2021 | 11:02
05:12
İstanbul’da eski ortaklar arasındaki silahlı kavga kamerada | VİDEO 18.10.2021 | 10:47
04:51
04:43
01:30
Başından vurulan genç odasında ölü bulundu! 18.10.2021 | 10:11
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Siverek'te silah kaçakçılarına yönelik operasyon yapıldı.