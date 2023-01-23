Video Yaşam Siverek’te silahlı kavga: 1 ölü | Video
Siverek’te silahlı kavga: 1 ölü | Video

Siverek’te silahlı kavga: 1 ölü | Video

23.01.2023 | 08:24

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

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Olay gece geç saatlerde Kemaliye Caddesi, Demirciler çarşısında meydana geldi. Alınan bilgilere göre henüz nedeni öğrenilmeyen bir şekilde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada kim veya kimler tarafından ateşlendiği tespit edilmeyen silahtan çıkan mermilerle N.C. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil ekibi sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen ağır yaralanan N.C. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olay sonrası kaçan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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