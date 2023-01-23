Siverek’te silahlı kavga: 1 ölü | Video
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil ekibi sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen ağır yaralanan N.C. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis olay sonrası kaçan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
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